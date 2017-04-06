美F16戰機疑機械故障 甫升空就墜毀
美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地(Joint Base Andrews)一架F-16戰機今在升空數分鐘後不久，就疑似發生機械故障而墜毀，駕駛在墜毀前啟動彈脫裝置，雖有受傷但未危及生命安全。
根據美國ABC新聞台報導，這台飛機和其他華盛頓特區空軍國民警衛當時正在華盛頓都會區進行日常訓練，機上只有一個駕駛，當他發現飛機疑似出現機械問題後，立即採取行動、試圖返回基地，在他發現這不可行後，將飛機開往樹林區域以避免波及當地居民，最後才啟動彈脫裝置。
駕駛在事件後被送到安德魯斯的醫院接受治療，但已經出院、精神狀況良好。
該架飛機上有510發訓練用的子彈，原本是要用來執行對地面掃射的訓練。美國官員指出這些子彈不會危及大眾安全，因為內含的火藥量比戰鬥中使用的少。
美國空軍官員目前認為這起事件主因是機械故障，但已經展開正式調查以釐清真正原因。
(中時電子報)
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