北韓試射飛彈 安倍：危險挑釁嚴重威脅

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日本首相安倍晉三今天表示，他和美國總統川普在電話中同意，北韓最新1次彈道飛彈試射屬「危險挑釁和嚴重威脅」。

路透社報導，安倍並在官邸告訴媒體說，他會觀察中國大陸國家主席習近平在美國佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）渡假俱樂部會見川普後，將如何因應平壤當局。

在他簡短的全國電視演說中，安倍表示，川普告訴他，處理北韓一事上，不會排除任何選項。

平壤昨天自其東岸朝大海試射彈道飛彈，時間點正好落在川習會前夕，而北韓日益膽大的武器計畫預料將會是峰會重點。

川普一再表示中國大陸必須拿出更多作為來遏制北韓核子及飛彈計畫。2日時，他提供以貿易牌作為確保陸方合作的可能性，並暗示說，若有必要，華府會單方面處理平壤核子和飛彈計畫。（譯者：中央社蔡佳敏）1060406

(中央社)