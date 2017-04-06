敘利亞傳化武攻擊 川普譴責泯滅人性

我要評比

敘利亞政府被控使用化學武器攻擊，造成數十人死亡，美國總統川普（Donald Trump）今天譴責敘利亞政府「泯滅人性」，並警告不容許這種行為。

法新社報導，川普在白宮橢圓形辦公室接待來訪的約旦國王阿布杜拉（Abdullah），他在記者會上表示，這起疑似化武攻擊事件「恐怖駭人」、「不堪入耳」。川普並未說明美國將如何回應這項殺戮行動的任何細節。

川普再度批評前總統歐巴馬（Barack Obama）在2013年敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）跨越使用化武紅線時，沒有採取行動。

川普表示，本週的攻擊行動「超過我的很多底限...一旦殺害無辜稚童、無辜嬰孩，小嬰孩...即是跨越很多的紅線，很多的底限」。

在被詢及這起攻擊案，是否可能引發美國對敘利亞衝突政策的改變，川普答道：「我們再看看。」1060406

(中央社)