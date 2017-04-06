川習輕鬆會 習近平夫婦來去匆匆

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美中兩國第一家庭將在佛羅里達州馬阿拉哥度假俱樂部會面，雙方都希望在輕鬆的氣氛下增進瞭解，不過中國國家主席習近平夫婦來去匆匆，停留時間不到24小時。

美中兩國元首川普、習近平與美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）及習近平妻子彭麗媛，6、7兩日將在佛羅里達州棕櫚灘馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部的川普家族寓所首次碰頭。

美中兩國習慣都認為到訪對方家中是大事一件。根據美方的行程說明，兩國第一家庭將在美東時間6日下午抵達，川、習兩人和隨團人員將在輕鬆的氣氛下互動，梅蘭妮亞與彭麗媛將茶敘，雙方隨後進行晚宴。

較正式的會談安排在7日上午，午餐後，中方人員即搭機返回北京。習近平夫婦來去匆匆，停留時間不到24小時。

雙方都認為川、習首次會晤，旨在讓兩人認識互動，增進瞭解，北韓、南海、經貿都是討論議題。不少華府外交人士憂心川普恐怕難敵政治高手習近平，即興脫序恐將衍生風波，損害美國利益。但中方也不敢掉以輕心，川普的不確定性才是風險。

中方代表團不在馬阿拉哥度假俱樂部過夜，而是下榻約10分鐘車程的「水棕櫚海灘度假村」（Eau Palm Beach Resort and Spa），當地警方已架起防撞隔離，以免意外。

中國在美僑民已準備好歡迎習近平夫婦到訪，法輪功與民運團體等照例以抗議迎接。

這是川普就任後，第6度返回「南白宮」，以及第2次在此招待國際領袖。

馬阿拉哥度假俱樂部原本就是私人莊園，非會員得在會員帶領下才能進入。媒體報導，川普就職後頻繁到訪，如今入會費恐飛漲至20萬美元，不少人希望有機會和川普身邊人士搭上線。

川普當選總統後，平日就生人勿近的馬阿拉哥度假俱樂部附近區域，如今戒備猶如銅牆鐵壁，天上飛的與海上航行的也得管制。1060406

(中央社)