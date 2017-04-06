深夜傳巨響 嘉市陽明醫院玻璃門遭砸
嘉義市陽明醫院5日深夜傳出巨響，醫院1樓大廳的自動門玻璃遭人持棍棒砸碎，警方研判至少有3人犯案，已漏夜展開調查。
位於嘉義市政府後方的陽明醫院，昨晚近10時突然傳出巨響，經院方人員查看，發現1樓大廳自動門玻璃遭人砸碎，逞凶者已逃逸無蹤。
院方表示，昨天醫院夜診到9時，晚上10時關大門，所幸案發時醫院已休診，無人員受傷。
由於市府旁就是警察局，醫院距市警局近在咫尺，警方據報後立即趕赴現場，但逞凶者已跳上接應車輛逃逸。
警方根據醫院提供的監視器畫面，初步研判至少有3人犯案，已漏夜追查逞凶者下落與犯案動機。
院方表示，近來並未與人發生醫療糾紛，逞凶者犯案動機不明，已提供監視器影像交由警方處理。1060406
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。