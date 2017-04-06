深夜傳巨響 嘉市陽明醫院玻璃門遭砸

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嘉義市陽明醫院5日深夜傳出巨響，醫院1樓大廳的自動門玻璃遭人持棍棒砸碎，警方研判至少有3人犯案，已漏夜展開調查。

位於嘉義市政府後方的陽明醫院，昨晚近10時突然傳出巨響，經院方人員查看，發現1樓大廳自動門玻璃遭人砸碎，逞凶者已逃逸無蹤。

院方表示，昨天醫院夜診到9時，晚上10時關大門，所幸案發時醫院已休診，無人員受傷。

由於市府旁就是警察局，醫院距市警局近在咫尺，警方據報後立即趕赴現場，但逞凶者已跳上接應車輛逃逸。

警方根據醫院提供的監視器畫面，初步研判至少有3人犯案，已漏夜追查逞凶者下落與犯案動機。

院方表示，近來並未與人發生醫療糾紛，逞凶者犯案動機不明，已提供監視器影像交由警方處理。1060406

(中央社)