苗栗百年歷史糧倉 擬變身青創基地
苗栗縣政府規畫在原台灣省糧食局苗栗倉庫開辦青年創業2號基地，活化利用歷史建築，同時打造符合在地青年需求及具在地特色的青年創業聚落。
位於苗栗市新倉街21號的原台灣省糧食局苗栗倉庫，日治時期即已存在，歷經光復後擴建形成3棟倉儲、1棟辦公室為成的ㄇ字型空間，中央有廣場、植栽，還有3個戰時使用的防爆式防空洞，見證歷史變遷。
苗栗縣政府105年將苗栗倉庫登錄為歷史建築，並積極向行政院申請無償撥用，今年2月完成點交，目前左右兩側建築雖顯破舊不堪、環境亟待整理，但未來將計畫修繕，繼「青創1號基地」城市規劃館的青年創業、青年農民工坊之後，開辦青年創業2號基地，成為在地青年創業進駐據點。
苗栗縣長徐耀昌指出，縣府已提案申請文化部文化資產局進行調查研究，並委託聯大客家學院、設計學院協助該基地的整體規畫，同時爭取中央前瞻基礎建設計畫補助歷史建築的修繕經費。
根據規劃，該處3棟歷史建築未來可作為青年職人訓練基地、青農集散市集、有機咖啡、二手書屋等，非歷史建築倉庫做為新倉歷史照片展，戶外廣場規畫做為戶外講座及不插電音樂會等使用，減輕青年創業初期租金的負擔。
苗栗縣政府勞工及青年發展處指出，已著手配合推動浪漫台3線後生添手團計畫，透過駐地青年進行在地文史調查、辦理工作坊及論壇，客委會已同意今年度補助頭份、大湖2案，未來台3線沿線其他鄉鎮將陸續提案申請；另外，也計畫利用三灣鄉大河國小舊址成立台3線農創學院，做為產地旅遊、藝術駐校、農創加工等場地。
徐耀昌表示，青年發展是重要施政目標之一，各項細部規畫都在逐步推動中，同時持續評估其他地點成立青創聚落的可行性，期盼有效幫助青年創業、就業，讓年輕一代對未來有感、充滿希望。1060406
(中央社)
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