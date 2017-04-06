台德環境對話論壇 環保署歡迎各界報名
環保署表示，「第一屆臺德環境對話論壇」將於12日於財團法人張榮發基金會國際會議中心801會議廳舉行，歡迎各界踴躍報名參加。
台灣重視環境與氣候變遷議題，除持續完善相關環保措施外，也積極推動循環經濟以達資源回收再利用的效果，德國為全球永續發展及環境資源政策、技術與應用的先驅，環境對話論壇將有助於台灣環保工作推動。
環保署指出，為了強化台灣與德國環境對話及交流，分享德國先進政策與技術資訊來提升台灣環保工作推動，將於12日於財團法人張榮發基金會國際會議中心辦理「第一屆臺德環境對話論壇」，並邀請德國與台灣專家學者，分享德國環境政策發展、推動循環經濟、節能減碳與再生能源發展，乃至於企業與民眾參與環境保護推動經驗，並進一步探討與德國環保合作的展望。
環保署表示，透過實務經驗與專業知識的分享與交流，期望能掌握國際環保政策先進措施，完備台灣未來環保策略訂定及工作執行籌劃，環保署歡迎產官學研各界代表共襄盛舉提供寶貴意見。1060406
(中央社)
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