中市狂犬病疫苗注射 4月9場次辦理
為避免狂犬病疫情散播，台中市動物保護防疫處4月6日起，將陸續於豐原、新社、東勢、大里、大肚、北屯、梧棲等區，辦理4月份狂犬病疫苗及寵物晶片巡迴注射活動。
動保處表示，4月份活動共將辦理9場次，每日活動提供300劑狂犬病疫苗，若現場人潮較多，會發放號碼牌，請依序拿號碼牌等待。為避免現場發生動物打架情形，請飼主使用寵物籃或牽繩，並隨手清理寵物便溺，以維護秩序及整潔。
動保處指出，參加注射活動的犬貓需滿三月齡，並要注意犬貓健康情形，犬貓如有敏感體質、懷孕、發燒、下痢、心肝腎疾病等狀況，不適合注射疫苗。
另活動現場僅提供狂犬病疫苗及晶片注射，若寵物需要注射其他傳染病疫苗或其他疾病診治，請至動物醫院就診。
狂犬病疫苗須每年注射1次，以提升犬貓免疫力，避免狂犬病在人畜間傳播。動保處提醒，狂犬病疫苗注射後一小時內，寵物若有臉部或眼睛浮腫、皮膚紅腫起疹、極度搔癢、呼吸困難、嘔吐、下痢甚至休克等情形，請立即帶至動物醫院進行診治。
注射後3天內，也可能會有注射處輕微腫脹、精神或食慾略差等情況，若情況一直未改善，請儘速帶至動物醫院就診。
凡設籍台中市的民眾，皆可攜帶身分證及犬貓前往活動地點施打疫苗，若毛小孩要植入晶片，則需提供飼主身分證正反面影本。1060406
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。