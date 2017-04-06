中市狂犬病疫苗注射 4月9場次辦理

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為避免狂犬病疫情散播，台中市動物保護防疫處4月6日起，將陸續於豐原、新社、東勢、大里、大肚、北屯、梧棲等區，辦理4月份狂犬病疫苗及寵物晶片巡迴注射活動。

動保處表示，4月份活動共將辦理9場次，每日活動提供300劑狂犬病疫苗，若現場人潮較多，會發放號碼牌，請依序拿號碼牌等待。為避免現場發生動物打架情形，請飼主使用寵物籃或牽繩，並隨手清理寵物便溺，以維護秩序及整潔。

動保處指出，參加注射活動的犬貓需滿三月齡，並要注意犬貓健康情形，犬貓如有敏感體質、懷孕、發燒、下痢、心肝腎疾病等狀況，不適合注射疫苗。

另活動現場僅提供狂犬病疫苗及晶片注射，若寵物需要注射其他傳染病疫苗或其他疾病診治，請至動物醫院就診。

狂犬病疫苗須每年注射1次，以提升犬貓免疫力，避免狂犬病在人畜間傳播。動保處提醒，狂犬病疫苗注射後一小時內，寵物若有臉部或眼睛浮腫、皮膚紅腫起疹、極度搔癢、呼吸困難、嘔吐、下痢甚至休克等情形，請立即帶至動物醫院進行診治。

注射後3天內，也可能會有注射處輕微腫脹、精神或食慾略差等情況，若情況一直未改善，請儘速帶至動物醫院就診。

凡設籍台中市的民眾，皆可攜帶身分證及犬貓前往活動地點施打疫苗，若毛小孩要植入晶片，則需提供飼主身分證正反面影本。1060406

(中央社)