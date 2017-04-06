四季香仿紅茶發酵 情侶檔讓茶價翻倍
出生於南投縣的陳聖樺，從小幫忙家裡種茶，在大葉大學的指導下，他和女友張芷瑜將四季香春茶茶葉改用紅茶的發酵方式，研發出「小葉紅茶」，讓茶葉身價翻好幾倍。
同樣畢業於大葉大學生物產業科技所的陳聖樺、張芷瑜情侶檔，日前獲得教育部青年署「大專畢業生創業服務計畫」績優創業團隊，抱回新台幣40萬元獎金。
陳聖樺從小就幫家裡種茶，但名間鄉因海拔較低，採收的茶菁價格不高，1公斤只能賣新台幣20到25元。他曾看過茶農因為收成不好，一把火把茶都燒了，然而父親不肯把家裡傳承的茶田荒廢，始終咬牙苦撐。
陳聖樺心懷改善農人生活的理想，攻讀生物產業科系碩士班，在大葉大學教授柯文慶等人的指導下，花了2年時間，顛覆傳統製茶方式，成功以生物技術讓不易完全發酵的四季香春茶，可以像紅茶一樣發酵，成為「小葉紅茶」。
有了技術，陳聖樺、張芷瑜還努力打造種植、生產、行銷「一條龍」的農業經濟模式，打造茶葉品牌。換算下來，茶農可以賺取的利潤，比以往賣給茶廠提升15倍。
陳聖樺等人以技術為本，結合創業和行銷，幫助茶農提高茶葉的經濟價值，因此獲得「大專畢業生創業服務計畫」的評審肯定。1060406
(中央社)
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