申奧遭指買粉絲 洛城：巴黎指控不意外

洛杉磯和巴黎兩大城市正爭取2024年奧林匹克運動會主辦權。近日有法國媒體指洛杉磯申奧臉書粉絲專頁的粉絲數暴增，疑似灌水；洛杉磯方面表示，指控來自巴黎，「不意外」。

法國RTL廣播電台報導，洛杉磯的申奧臉書粉絲專頁突然在短短3個月內暴增，今年一月只有20萬9000人，幾乎都是美國人，但目前已超過100萬人，且新增粉絲大多來自非洲和中東，有些甚至來自美國總統川普（Donald Trump）發布旅遊禁令所針對的國家，例如索馬利亞和利比亞。

RTL的報導引述一名社群網路專家的說法表示，洛杉磯是在「買粉絲」，這在社群網路是常見的宣傳策略。

有些網站提供增加粉絲人數或點閱人數的服務，利用軟體就可替粉絲數量灌水。

根據歐洲第一電台（Europe 1）報導，洛杉磯申奧單位今天回應，這口水戰來自巴黎，「不意外」。

洛杉磯和巴黎在這場競爭中都有希望獲選，結果將於9月宣布。1060406

(中央社)