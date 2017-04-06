白宮官員：川習會不會有一中交易

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白宮國安會亞洲事務資深主任博明今天指出，美國總統川普確實於2月再度確認「我們（美國）的一中政策」，川習會中不會在北韓、一中與對台軍售上有所謂的「交易」。

博明（Matt Pottinger）與國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）在川習會前，於華府外籍記者中心共同向駐美外國記者說明6、7兩日川習會行程與內容。

博明回應有關中方如果在會晤中提及「一中」與北韓、美國對台軍售等問題指出，川普（Donald Trump）2月與中國國家主席習近平的電話會談中確實再度確認「我們（美國）的一中政策」。

他說，這符合美中3項公報，也符合「台灣關係法」之下，美國對台灣的義務。

博明強調，他要說的是，其中不會有記者所提（北韓、一中、美國對台軍售）有所謂的「交易」。1060406

(中央社)