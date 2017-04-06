雲林莿桐10號道路開闢 107年完成
雲林縣政府今天表示，莿桐鄉10號道路開闢工程，獲得內政部營建署核定，預計民國107年年底完成。
縣府指出，雲149甲線、雲1線及雲158甲線三道路拓寬改善工程，獲得交通部核定補助新台幣3億6600萬元後，莿桐鄉都市計畫區10號道路開闢工程，也獲內政部核定經費4500萬元。
位在莿桐市區東側的都市計畫區10號道路開闢工程，在去年10月由縣府與莿桐公所合作積極規劃，11月向中央提報計畫，12月續得立委劉建國協同爭取。
全案在今年3月8日經內政部營建署104年至107年生活圈建設計劃審議小組審議通過，並在23日正式核定，總經費新台幣4500萬元（中央補助3690萬、縣府配合款810萬元），道路長520公尺、寬10公尺，預計民國107年年底完成。
縣府指出，莿桐鄉10號道路貫通市區至外環道路，接著連接通往斗六的雲52線，讓民眾出入更便利，也打通東北側交通要道。
縣府表示，10號道路闢設完成，將串連民國105年核定並預計今年年底完工的9號計畫道路，將建構莿桐鄉東北區的交通網絡，結合鄰近的莿桐公園，將提升生活環境品質與休閒功能。1060406
(中央社)
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