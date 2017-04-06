NBA》為季後賽拚了！韋德提前周日復出

公牛後衛韋德先前受傷倒地時，痛苦看著自己右肘狀況。(美聯社資料照)

原本因為右肘輕微骨折，宣告本季例行賽報銷的公牛後衛「閃電俠」韋德，隨著公牛競爭季後賽門票戰況吃緊，有望提前周日提前宣告復出，遭遇林書豪領軍的籃網，不過公牛總教練荷伊柏格仍不肯確認韋德是否可以提前復出。

「韋德今天參加我們包含對抗的訓練，表現也很不錯，」荷伊柏格表示，「我們今天訓練氣氛高漲，因為他已經可以參加不少訓練了，現在對他來說，最重要的是找回節奏，且讓身體找回感覺，但看他回到訓練已經很棒了。」

韋德是在3月16日出戰灰熊時弄傷右肘，原本打算等到球隊闖進季後賽再告復出，不過當前公牛38勝40敗，跟溜馬並列東區第7，且領先東區第9熱火僅0.5場勝差，韋德當然知道當前戰況吃緊程度，會想提前復出並不意外。

況且公牛剩下4場比賽，都跟季後賽無緣球隊交手，包含跟籃網對上2次，魔術與七六人各1次，如果有了韋德回來助陣，公牛贏面自然大增，只是林書豪與他的籃網隊友可能怎麼也沒想到，籃網竟成公牛闖進季後賽的最大關卡。

只是公牛全隊上下無法高興太久，因為主控隆多竟在前役扭傷右腕，接下來比賽能否上場還不確定，不過看到韋德都想帶著並非百分之百身體回來拚戰，隆多想必不會想要坐在場邊觀戰，就看荷伊柏格怎麼決定了。

(中時電子報)