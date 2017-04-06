習川會今登場 川普豪華「冬季白宮」曝光

川普位於美國佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園。(新華社)

來自北京的遊客專門改變行程前來遊覽海湖莊園景觀。(中新社)

莊園是1927年由世界頭號富婆波特斯女士（Marjorie Merriweather Post）修建。(擷取自maralagoclub網站)

川普於1985年以500萬美元買下，並於1995年對莊園完成改造。(擷取自maralagoclub網站)

海湖莊園採用西班牙的穆迪哈爾式建筑風格。(擷取自maralagoclub網站)

地磚和吊燈全部意大利進口。(擷取自maralagoclub網站)

川普豪華「冬季白宮」曝光。(擷取自maralagoclub網站)

海湖莊園有115個房間。(擷取自maralagoclub網站)

面對大西洋的游泳池。(擷取自maralagoclub網站)

習川會今登場，接待地點位在佛羅里達州的「馬阿拉歌俱樂部」（Mar-a-Lago Club），是川普名下的臨海私人豪華莊園，曝光後已吸引中國遊客前往朝聖。

位於美國佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）為六星鑽石獎的私人俱樂部，被選為「川習會」的首次會面場所。Mar-a-Lago是西班牙語的「從海到湖」，現在是川普的冬季白宮。

這莊園是1927年由世界頭號富婆波特斯女士（Marjorie Merriweather Post）修建，佔地約20英畝（超過8萬平方米），擁有無敵海景、花園。

波特斯去世後，遺願是將此處獻給美國總統冬天來此渡假，但因莊園太大，附近機場起降飛機要從頭上過，安保問題不好解決，總統不來，每年還得承擔高昂維護費用的管理費，1981年就又把這塊地方還給了波特斯基金會。川普於1985年以500萬美元買下，並於1995年對莊園完成改造。

海湖莊園有115個房間，採用西班牙的穆迪哈爾式建筑風格，起居室內到處可見的金葉鑲嵌、餐廳壁畫及大門鑲嵌的15世紀的瓷磚，另外，大理石地磚和吊燈全部意大利進口。提供面對大西洋的游泳池、豪華spa、高級餐廳、最先進的健身中心及世界級的娛樂活動場所。

(中時電子報)