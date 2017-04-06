川習會將登場 白宮官員博明受矚目

美中兩國元首即將會晤，低調的白宮國安會亞洲事務資深主任博明今天首度公開面對媒體，他對亞洲政策的影響也逐漸浮上檯面。

曾在路透社（Reuters）與華爾街日報（Wall Street Journal）擔任駐亞洲記者，操流利中文的博明（Matt Pottinger），是早先進入川普（Donald Trump）國家安全會議的事務型官員。隨著川習會即將舉行，低調的博明開始在公開場合現身。

博明5日與國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）共同面對駐美外籍記者，說明川習會安排，在川普政府中實屬難得。

進入白宮後，博明從未接受採訪，也少與媒體接觸。引薦他的前國安顧問佛林（Michael Flynn）雖快速離任，但接任的麥馬斯特（H.R. McMaster）延用博明擔任美國的亞洲政策操盤者。

博明的背景相當特別。

歷經在缺乏新聞自由的中國採訪與受到暴力對待，博明31歲離開新聞界，投筆從戎，高齡加入美軍陸戰隊，曾派駐阿富汗與伊拉克。與他接觸過的人多認為，博明屬務實的鷹派，是川普政府最需要的有實地經驗的幕僚。

非典型白宮才是博明的終極挑戰。

川普的女婿白宮資深顧問庫許納（Jared Kushner）深度主導美中關係，經由季辛吉（Henry Kissinger）與中方建立體制外溝通管道，川普女兒伊凡卡 （Ivanka Trump）也對外交興致濃厚。不僅國務院被排除在外，國安會也不在諮詢範圍內。

博明陪同國務卿提勒森（Rex Tillerson）訪問亞洲時，不避諱向提勒森提出，他在北京重述中方立場的談話會引起中方與美國盟邦的誤解。

紐約時報（New York Times）指出，川普政府目前最缺乏的就是像博明這種擁有實地經驗的官員。1060406

(中央社)