全球媒體寒冬？港媒「端傳媒」傳大幅裁員70人
數位時代崛起，平面媒體式微，全球許多老字號報社拚數位化求轉型，然網路媒體至今也難找到成功獲利模式。2015年8月3日，標榜以專題化報導的香港網路原生媒體「端傳媒」近日傳出因資金危機，在在現有90名員工中，將裁員70人。
香港《明報》報導，香港網路媒體「端傳媒」5日午間舉行員工大會。負責人在會中指出，由於未能找到新投資者，現有資金不足以應付日常開支，決定大幅裁員。
據悉，這波裁員幅度頗大，目前「端傳媒」現有90名員工，僅留下約編採、廣告部及電腦技術支援人員20人，裁員70人是最壞情況。
被裁員工並無遣散費，公司作一個月通知。員工會在7日收到通知，了解自已是否獲繼續聘用，目前公司員工須工作至5月7日。
以調查報導、深度特稿、資料新聞作為主打內容，同時提供要聞精選、思想評論、文化與生活方式、親子等綜合類內容。目前分為「端聞」、「觀點」、「國際」、「香港」、「大陸」、「台灣」、「風物」、「城市」、「親子」、「影像」、「旅行」 11個頻道。
「端傳媒」成立之初網羅兩岸三第優秀新聞工作人員，其網站內容也頗受好評！這次傳出大幅裁員，也在媒體界引發布小震撼彈，然網路媒體難尋成功獲利模式，如何網羅資金也是重點。
對於將大幅裁員，「端傳媒」解釋：「尋找合適的投資者過程是反覆過程，不免有起落。據現有資金情況，需對公司人員結構做一些調整，會有相當一部分員工離職，這些員工都是非常優秀的媒體人，希望他們能夠很順利找到新的職位」。
當網際網路的快速普及，改變傳統閱讀報章雜誌獲取新聞的習慣，就連「股神」巴菲特旗下報紙公司BH Media Group也撐不住，對外宣布裁員。標榜以網路的原生媒體「端傳媒」也將縮小規模，全球媒體寒冬是否會來臨，還有待時間考驗。
(中時電子報)
文章來源：香港《明報》網站
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