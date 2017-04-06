迴送列車故障導致出軌 貢寮、雙溪間列車延遲

台鐵派前人員前往修復，加快恢復正常行駛。(台鐵提供)

預估上午10時許完成修復。(台鐵提供)

台鐵8121次迴送列車今天凌晨1時許發生故障，導致第一軸馱運架出軌事故，無人傷亡，目前改以東正線單線雙向行車，並派遣人車前往事故現場搶修，預估上午10時許完成修復，但期間從雙溪站至貢寮站區間列車，無論南下或北上車輛皆有延誤影響，且預計每班車晚4至7分鐘。

(中時)