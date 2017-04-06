赴巴黎觀光留意 警察獲授權搜乘客行李

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俄羅斯的聖彼得堡地鐵遭炸彈攻擊後，巴黎警署決定，除了增派巡邏人力之外，還授權警察可任意搜查地鐵和郊區火車乘客的行李。

聖彼得堡地鐵站於3日爆炸，造成14人死亡，當局認為可能是自殺炸彈客發動攻擊。巴黎也是攻擊顯著目標，當天就加強警戒，增派140名憲兵在大眾運輸系統巡邏。

費加洛報（Le Figaro）報導，巴黎警署今天進一步公告，授權警察於早上7時到晚間10時在地鐵站和郊區火車（RER）線上搜查乘客行李，包括車廂內、月台或走廊等任何站內區域。

目前，在乘客特別多的重要轉運站，已常見警察巡邏或盤查可疑分子的證件，但要有明確理由才可搜查行李，例如逮到現行犯或發現通緝分子。

巴黎警署發出新公告後，警察可任意搜查乘客行李，不需特別理由。

報導表示，這類公告並不少見，例如巴黎市內有些街區特別容易滋生犯罪，警署就可針對特定地點發布類似公告，但通常只是1、2小時的暫時性措施。

巴黎警署針對地鐵和郊區火車發布的公告，時效也不能超過24小時，但可每天更新，且在內政部希望加強大巴黎地區大眾運輸系統安全的情況下，這項措施「可能會持續一段時間」。1060406

(中央社)