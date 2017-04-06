常盤貴子赴美混浴泡湯 裸體被看光！

常盤貴子先前赴美泡湯，裸體被當地阿伯看光！（圖／達志影像）

日本女星常盤貴子嫁給作家老公長塚圭史後，她當起稱職好妻子，不過昨她登朝日電視台節目，聊到過去到美國旅行泡湯的趣事，透露到了當地泡湯後，一進場後都是年長的阿伯，加上該湯屋是裸湯又混浴，不過她一點都不尷尬，反而是阿伯們到處介紹超級興奮。

常盤貴子近來在節目《徹子的房間》中大聊旅遊趣事，擁有好身材的她，過去到美國旅遊時，聽聞附近有溫泉，她向人問路後，卻被告知「那是裸湯」，勸她別去。

不過對溫泉早就習以為常的常盤貴子絲毫不在意，沒想到進去後才發現泡湯客幾乎清一色都是年長阿伯，看見裸體的常盤貴子反而很驚訝，隨後則是熱情介紹招呼，儘管裸體被看光，但她說當下大家都不尷尬，是個很特別的經驗。

(中時電子報)