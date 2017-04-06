震撼 中研院退出《唐獎》評選工作

圖為第一屆唐獎活動，在歡迎酒會中，5位得獎人面對媒體採訪。(資料照片)

由企業家尹衍樑效法諾貝爾獎精神捐助成立的《唐獎》，其中，合辦單位中研院昨證實「暫停雙方合作關係」，退出承辦第三屆《唐獎》評選工作，在學術界投下震撼彈。

《鏡周刊》昨率先披露此一訊息，中研院亦發表聲明證實，但指中研院與唐獎基金會並非「終止」合約，而是加訂臨時條款，暫停雙方合作關係，由唐獎基金會自行試辦第三屆評選，待結束後雙方將會檢討是否再參與評選工作。依據雙方簽署之補充協定，中研院返還一○六年度的委任費用一千萬元，以及唐獎辦公室租金收入，唐獎辦公室上月已經搬離中研院。

中研院聲明指出，中研院雖未承辦第三屆唐獎評選工作，但院長廖俊智鼓勵本院院士及非院士的研究人員以個人身分參與，並樂見其成。

(中時電子報)