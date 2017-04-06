吳德榮：10日起天氣漸趨不穩定

今天天氣仍是溫暖舒適，不過氣象專家吳德榮表示，10日鋒面在北部海面附近，天氣漸趨不穩定，局部性陣雨的機率漸增，11日至13日可能有局部性的陣雨或雷雨。

吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」表示，今天華南有高層雲移入，雲量增多、陽光仍可穿透，溫暖舒適，山區及東半部有零星飄雨的機率。

好天氣將持續到9日，吳德榮說，明天至週日（7至9日）高層雲離開，天氣晴朗穩定，溫暖舒適、白天微熱，西半部高溫可達攝氏30度以上；東半部零星降雨。

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，下週一（10日）鋒面在北部海面附近，天氣漸趨不穩定，局部性陣雨的機率漸增，北台灣因雲多、偶有降雨而高溫稍降，其他各地仍然偏暖，夜間低溫也尚未下降。

下週二至週四（11至13日）鋒面都在台灣附近徘徊，吳德榮指出，鋒面結構雖不強，但因大氣不穩定，鋒面附近有對流胞發展的條件，可能帶來局部性的陣雨或雷雨，值得持續觀察。白天將因降雨及微弱冷空氣而轉涼，最低氣溫的降幅則很小，都還在17、18度以上。1060406

(中央社)