中共軍機再度起降南沙 載運傷患送醫
中國大陸控制的南沙島礁在填海造陸後，軍機便不時以救護等名義在當地起降。1名海南漁民2日在渚碧礁海域作業時受重傷，先被送往渚碧礁急救，再由中共軍機運往海南三亞救治。
但海南三沙新聞網這則報導，並未說明這名漁民是由哪一型的運輸機，從渚碧礁載往三亞救治。
報導指出，2日凌晨近1時，三沙海事局指揮中心獲報，指「瓊三亞漁72115」漁船在距離渚碧礁約120海里處作業時，船上1名漁民不慎被機械擊傷頭部，導致頭部撕裂血流不止，情況危急，請求救助。
獲報後，指揮中心人員首先輾轉與西沙某水警區醫院聯繫，安排醫師進行遠距醫療救助指導，並動用海警、海軍前往救援。傷者在當天下午近2時先被送抵渚碧礁，並在傍晚5時50分左右由「部隊飛機」轉送三亞，再送醫急救。
中國大陸目前在南沙群島7座島礁派兵駐守，先前並進行大規模的填海造陸。其中，美濟礁、渚碧礁、永暑礁的面積被大幅擴增到2.8至5.5平方公里，且各設有可供重型軍機及民航機起降的長距跑道，儼然成為中國大陸在南海的要塞。
在這名漁民被後送治療前，2016年4月間，永暑礁也因島上3名工人罹患急症，由中共軍方派遣1架運-8海上巡邏機（兼運輸機功能）降落永暑礁，載運3名工人同樣飛往三亞救治，首度公開印證中共軍機已能在陸控南沙島礁起降。1060406
(中央社)
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