小禎告白女閨密 「我愛你是剛剛好的距離」

小禎與佩甄姐妹情誼令人稱羨。(圖/小禎微博、臉書)

藝人小禎與佩甄兩人昔日聯手主持節目，培育出深厚友情，現在更昇華成密不可分的好閨密，昨天小禎PO出兩人私下聊天對話，起因是傾訴心中鬱悶，而佩甄一席話也化解小禎心中的結，讓她直呼「我愛你是剛剛好的距離」。

小禎分享與佩甄對話紀錄，雖然沒有說出事情來龍去脈，只見佩甄先是說道「因為在乎才會難過」，不過隨即規勸別再糾結，這讓小禎回應「你永遠好懂我，我們抓的距離剛剛好」，更大膽告白「我愛你是剛剛好的距離」，而佩甄隨即回應「你永遠在我第一個位置」，不過感性之餘小禎不忘搞笑，直呼佩甄就像「肚子裡的蛔蟲」般了解她，未料此話讓她相當傻眼，也讓小禎改口為「靈魂伴侶」，才讓佩甄勉強接受，立刻回應「you are my best friend forever」。

兩人對話雖然簡短，不過卻足以見證兩人姐妹情深，也讓網友直呼「直接無須過多得言語就能懂得對方的想法，這才是真的朋友」。

(中時電子報)