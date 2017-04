小禎告白女閨密 「我愛你是剛剛好的距離」

小禎與佩甄姐妹情誼令人稱羨。(圖/小禎微博、臉書)

藝人小禎與佩甄兩人昔日聯手主持節目,培育出深厚友情,現在更昇華成密不可分的好閨密,昨天小禎PO出兩人私下聊天對話,起因是傾訴心中鬱悶,而佩甄一席話也化解小禎心中的結,讓她直呼「我愛你是剛剛好的距離」。

小禎分享與佩甄對話紀錄,雖然沒有說出事情來龍去脈,只見佩甄先是說道「因為在乎才會難過」,不過隨即規勸別再糾結,這讓小禎回應「你永遠好懂我,我們抓的距離剛剛好」,更大膽告白「我愛你是剛剛好的距離」,而佩甄隨即回應「你永遠在我第一個位置」,不過感性之餘小禎不忘搞笑,直呼佩甄就像「肚子裡的蛔蟲」般了解她,未料此話讓她相當傻眼,也讓小禎改口為「靈魂伴侶」,才讓佩甄勉強接受,立刻回應「you are my best friend forever」。

兩人對話雖然簡短,不過卻足以見證兩人姐妹情深,也讓網友直呼「直接無須過多得言語就能懂得對方的想法,這才是真的朋友」。

(中時電子報)