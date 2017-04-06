巴西廣告大師坦承參與工黨選舉不法活動
巴西廣告大師桑塔納和他的妻子莫妮卡透過有賞告密協定坦承他們從2006年至去年2月被捕為止，參與巴西和拉丁美洲多國所有選舉的不法金錢活動。
巴西「環球報」（O Globo）報導，桑塔納（Joao Santana）和莫妮卡（Monica Moura）在告密內容中，詳細說明工黨籍前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）和羅賽芙（Dilma Rousseff）選舉活動的不法情事。
桑塔納是工黨在最近3次總統選舉的形象宣傳：2006年魯拉勝選、2010和2014年羅賽芙贏得總統寶座。
桑塔納夫婦也詳述已故委內瑞拉強人查維斯（HugoChavez）、現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro），前薩爾瓦多總統傅內斯（Mauricio Funes），多明尼加總統麥迪納（Danilo Medina）等競選總統活動的違法行為。
桑塔納夫婦在2016年2月被捕，同年7月兩人承認在國外收取工黨的資金，8月付了超過巴西幣3000萬元的保釋金後被釋放，在外候審。1060406
(中央社)
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