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MLB》洋基之子買大聯盟球隊？麥總：他一直有在談

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吉特
馬林魚總教練麥汀利透露，擁有大聯盟球隊一直是「洋基之子」吉特的目標之一。(美聯社資料照)

早在球季開打前，馬林魚老闆勞瑞亞(Jeffery Loria)就拋出想賣球隊的消息，但至今是「只聞樓梯響，不見人下來」，現在連前洋基隊長吉特(Derek Jeter)也想參一咖，表示有意願想買球隊，且似乎並不只是心血來潮？據美媒6日報導，馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)透露擁有一支大聯盟球隊，一直是吉特的目標。

洋基傳奇球星吉特、佛州前州長傑布布希 想買馬林魚

馬林魚自傳出轉售消息以來，總不乏收購者上門詢問，球隊總裁山姆生(David Samson)透露在美國時間4日，就有很多單位表達想買下球隊的意願。如今吉特加入戰局，麥總抱持正面的態度，確信吉特會是一個好老闆，「因為他總是能把每件他想做的事情做到好。」

但為何想買球隊？過去曾在1995年和吉特短暫當過隊友的麥總，表示他和吉特最近一年一直有在談論買球隊這件事；甚至當他詢問吉特想不想當教練時，還獲得吉特「絕不」的答案。如此看來，吉特想買球隊的意志確實堅定，但他想當陳偉殷的新老闆，還得擊敗佛羅里達州前州長傑布布希(Jeb Bush)等競爭者才行。

(中時電子報)

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關鍵字：馬林魚吉特洋基之子陳偉殷
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