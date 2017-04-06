NBA》籃網走出低迷 美媒盛讚皆因林書豪回歸

有了林書豪滿血回歸，籃網確實逐漸變成完全不同的球隊。(美聯社資料照)

回想今年1月與2月期間，籃網僅拿1勝27敗，彷彿走在沒有光的隧道內，沒想到從3月1日林書豪回到球隊，重新扛下主控任務開始，籃網拿下10勝10敗，《Newsday》特別在6日撰文稱讚，這一切都跟林書豪的回歸息息相關！

只是向來謙虛的林書豪，當然不可能把功勞全攬在自己身上，「我不知道，也不確定我們最近怎麼了，我只知道當我們經歷1勝27敗頹勢之後，感覺就像，『讓我們從現在開始贏球吧』！」林書豪說。

「到了當前，我們對於比賽擁有更高的期許，也相信自己可以贏下比賽，這種渴望勝利的心態，是在比賽當中相當重要的關鍵之一。」

籃網總教練艾金生同意林書豪不攬功的說法，強調籃網不光只靠豪哥，而是全隊默契逐漸產生，也對彼此與戰術體系漸漸了解，「但當林書豪回來陣中，最大的改變就是他讓每個人找到各自定位，全隊才有辦法越來越穩定。」

擁有11年資歷的籃網先發得分後衛佛義，大方坦承有林書豪回歸真好的感受，「從一開始，林書豪就是我們最重要的一份子，在這個聯盟，你必須擁有1名有經驗的好手領軍，除了保持聰明，也要做到那些菜鳥還不會做到的事。」

「當林書豪回到陣中，且找回他的應有狀況，你可以發現很多事情改變了，尤其是我們的射手，他讓很多隊友變輕鬆了，」佛義說，「過去的事情無法改變了，我們必須放眼以後，且在本季結束前，展現出強隊風範。」

(中時電子報)