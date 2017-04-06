穿睡衣現身機場被轟損國家顏面 小S大氣回應

小S身穿睡衣現身機場引發熱議。（圖／取材自小S 徐熙娣臉書）

綜藝天后小S主持風格犀利、辛辣，直率個性更是獲得許多粉絲支持，日前曾穿毛大衣及睡褲現身機場的小S，昨（5日）在臉書曬出穿睡衣現身機場照，小S以全套棉質睡衣現身，眼罩、外套等工具都一應具全，對自己膚質很有信心的小S，也大方素顏現身，小S機場穿著引發網友正反兩面看法。

小S主持風格犀利、辛辣，直率個性獲得許多粉絲支持。（圖／本報系資料照片）

小S昨穿睡衣現身機場，並在發文中寫下：「老娘可沒有要走睡衣風，老娘要直接穿睡衣！」她還在報到櫃台前蒙上眼罩裝睡，逗趣模樣笑翻網友，小S勇敢做自己，粉絲也留言讚：「飛行，等待是很煎熬的，穿著舒適才重要」、「上飛機當然就是輕鬆自在最重要呀，尤其是長程飛機。」

網友提到搭機以自身舒適度穿衣、並無不妥，但卻有人認為，機場是國家門面，穿睡衣恐怕有損國家顏面，對此，小S則在臉書留言回應：「沒關係，我來封鎖他。」粉絲也認為，長途飛行應穿著舒適、輕鬆，無須過度解讀。

(中時電子報)