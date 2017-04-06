豬哥亮病情好轉有食慾 指定要吃這道菜
綜藝天王豬哥亮日前因大腸癌末期住進醫院，一度傳出病危，不過現病情好轉，病房也傳出談笑聲，而開始有食慾的他，也指定想吃菜色，狀況逐漸穩定。
豬哥亮在家人的陪同下，目前病情穩定，和女兒謝金燕也放下心結，現在病房裡也傳出談笑聲，據《自由時報》報導，豬哥亮聲音雖沒很大聲，但聽得出來精神恢復不少，主治醫師也樂觀說：「若情況沒變，應還有幾個月的壽命」。
而病房內有傳出有女子聲音說：「這白花菜」，豬哥亮也用台語回：「你下次弄一些那個來...」，兩人正在討論想吃的菜色，顯示他已開始有食慾了。
(中時電子報)
關鍵字：豬哥亮
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