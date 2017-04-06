聯準會暗示 今年轉換資產負債表政策
美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布上次會議紀錄顯示，官員表示可能轉換後金融危機的投資政策。這項政策使其投資組合規模達4.5兆美元，以幫助提振經濟。
法新社報導，在聯準會3月政策會議中，央行官員表示，他們持續認為川普政府可能實施的財政刺激效應存在「可觀的不確定性」。
這種計劃轉換資產負債表政策（balance sheet policy）的說法，讓美股今天收低，主要指數由盤中漲勢轉為下跌。
聯準會會議紀錄登載決策官員於3月14-15日會議中表達的看法，期間他們投票決議調高基準利率的目標範圍至0.75%-1.00%，目的在遏阻攀升的通貨膨脹。
根據會議紀錄，在經濟持續成長和逐步調升利率下，多數參與決策會議人士認為，轉換資產負債表政策「可能適用於今年稍後時期」。
此外，決策官員對於減緩或逐步退出再投資國庫券和不動產抵押貸款證券（MBS）速度的看法分歧。（譯者：中央社徐睿承）1060406
(中央社)
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