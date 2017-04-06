百事可樂新廣告疑消費社運 被迫下架

美國百事可樂新發表的廣告片非常吸睛，不過卻被指控涉及矮化和消費社運，負評不斷，怨聲載道，而引發眾怒的結果是廣告下架。

百事可樂（Pepsi）新推出的廣告片找來美國名模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）跨刀，片中有個橋段是她出外景時，目睹街頭人潮洶湧的抗議群眾從身邊走過。

人群中有個型男向她眨眼，坎達兒珍娜率性摘了假髮、抹掉唇膏加入行列，並代表群眾請維持秩序的鎮暴警察喝百事可樂，員警接受並暢飲，現場歡呼聲此起彼落，緩和了對峙氣氛，果真是「百事可樂」。

不過此種主題的廣告片在網路虛擬世界傳開後，卻被噓爆，網友說，這根本就是影射並矮化去年社運「黑人的命也是命」（Black Lives Matter），其中警察笑納坎達兒珍娜好意的橋段是過分美化，實情並非如此。

原來去年群眾上街頭抗爭，紐約有個28歲的平凡母親伊凡斯（Ieshia Evans）站在警察前請命，下場卻是被上銬逮捕，網友說，這已玩過頭，百事怎會可樂？

百事可樂的廣告沒有說服大眾，反而成了眾矢之的，公司隨即發文道歉並宣布不再推播，一切到此為止。

儘管風波仍未平息，腦筋動得快的網友則玩起修圖，有張美國鎮暴警察向著雙手被綑綁的滋事分子狂噴胡椒粉的照片，其中胡椒罐被改為百事可樂外包裝，笑果十足。1060406

(中央社)