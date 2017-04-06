中市交通局推3條高美濕地假日觀光公車 首條655路4／8開駛
國外網站讚譽為「一生至少必遊一次絕景」的台中高美濕地，每到假日吸引大量國內外遊客前往！交通局為服務遊客規劃3條高美濕地假日觀光公車路線，首條655路本月8日起開始服務，停靠梧棲觀光漁港、9號風車、高美濕地、高鐵站（台鐵新烏日站）、彩虹眷村、嶺東科技大學等站，遊客往返高美濕地更加方便快速；另2條路線則預計5月起陸續開駛。
交通局長王義川說，位於台中市清水區的高美濕地，每到假日遊客及車潮就暴增，也常導致道路壅塞。為改善周邊交通，交通局在去年底著手規劃新闢3條前往高美濕地的觀光公車，讓旅客搭公車就能快速往返。
王義川指出，即將在8日上路的655路公車，是交通局規劃3條觀光公車的第1條；該路線委由中鹿客運經營，在高美濕地遊客服務中心時，將採行如同遊輪的概念，定時發車讓旅客從容掌握搭車時間。
另外2條「高美濕地-台中火車站」及「高美濕地-清水火車站」觀光公車，客運業者也密集籌備中，預計5月起陸續通車。
王義川強調，因高美濕地遊客量單月可達10萬人次，加上高美濕地遊客服務中心、跨海景觀橋等重要觀光設施也已陸續完成，市府結合大眾運輸服務，方便旅客規劃一日遊行程，欣賞高美濕地及周邊美景，更可同時品嚐海線地區特色美食。
(中時)
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