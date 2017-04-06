健康美味貢寮鮑怎長大？《貢寮鮑生產寶典》報你知

即將在4月中旬正式出版的《貢寮鮑生產寶典》，在九孔種苗選擇、養殖管理、疾病管理、銷售管理、風險評估等章節皆有詳細的介紹。（新北市漁業處提供）

短短幾年，新北「貢寮鮑」已成為台灣之光！讓台灣美味讓更多人知道！想知道如何飼養健康的九孔和鮑魚，看《貢寮鮑生產寶典》就對啦！即將在4月中旬正式出版的《貢寮鮑生產寶典》，在九孔種苗選擇、養殖管理、疾病管理、銷售管理、風險評估等章節皆有詳細的介紹，新北市政府漁業及漁港事業管理處網站5月也會提供電子檔下載服務喔！

新北市貢寮區海岸地形及海流非常適合九孔與鮑魚生長。貢寮區的九孔養殖產業在民國80至90年代蓬勃發展，產量高達500餘公噸，占全臺總產量五分之一。然而民國92年爆發的九孔疾病事件，造成野生及養殖九孔大量死亡，重創貢寮九孔養殖產業，年產量減少到僅35公噸，在這個慘痛的經驗下，我們了解到落實養殖管理與疾病防治的重要性。

經過新北市政府、國立台灣海洋大學及貢寮區漁會三方共同努力，重新建立九孔鮑魚養殖操作技術，終於讓九孔產量逐漸回穩， 102年回升至142公噸。新北市政府也在102年導入「農漁產品安心標章」制度，並推動「貢寮鮑」品牌，推廣貢寮在地養殖的九孔及鮑魚，成功帶動地方經濟。經統計，105年貢寮鮑產量達到250公噸以上，產量逐年穩定的提升。

農業局長李玟表示，在本市與貢寮區漁會及國立台灣海洋大學通力合作下編製的《貢寮鮑生產寶典》，結合了各方10餘年來心力成果，藉此能將過去經驗傳承下去，讓「貢寮鮑」產業回復昔日榮景，再創巔峰。

除了可到國家書店松江門市及五南文化廣場購買《貢寮鮑生產寶典》外，本書亦免費授權予國立公共資訊圖書館電子書服務平台，供全國圖書館以電子書形式上架，新北市政府漁業及漁港事業管理處網站於5月起也會提供電子書下載服務。

(中時電子報)