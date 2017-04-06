Netflix直覺式按讚 追劇參考更準確

網路電視串流服務Netflix宣布五星評分系統即將退場，並以更直覺的「按讚」或「按爛」功能取而代之，提供給每個會員能夠準確找到適合節目的參考依據。

Netflix產品創新部門總監強生（Cameron Johnson）表示， Netflix的目標是為會員和精彩故事之間搭起橋樑。Netflix的每位會員都有獨特的愛好，Netflix也不斷地努力改善個人化推薦，好讓會員能盡快找到精彩內容觀賞。

新系統的按「讚」可讓Netflix知道用戶的喜好，以及希望看到類似的推薦內容。按「爛」則會讓Netflix知道用戶對該影片沒興趣，以及Netflix應該停止推薦該片給用戶。用戶依然能搜尋該影片，只是Netflix聽見了用戶的心聲：用戶對這部片沒有興趣，該影片也將不再出現在用戶的首頁。

強生說，無論是按「讚」或按「爛」，這個系統都能協助Netflix更了解用戶的獨特愛好，在推薦Netflix認為用戶會喜愛的故事時，才能表現得更好。

他透露，用戶在每部影片旁看到的星級評分，都將更換為以百分比表示的個人化配對分數。這個分數是Netflix根據用戶獨特的愛好，對可能會喜愛觀賞的影片所做的預測。配對率是完全根據Netflix的演算法分析個人的觀賞習慣和行為之後的結果，且配對率不是衡量該影片在Netflix服務中的整體熱門度的方式。

Netflix在以往大部分都使用星級評分，但經過一年多的測試發現，雖然Netflix使用星級來幫助用戶個人化自己的推薦內容，但很多會員卻不清楚星級評分的用途。

強生表示，這是因為人們都習慣了電子商務和評論App中的星級評分，這種評分所得出的是整體平均值，一家餐廳或一雙鞋子旁顯示的星級評分則代表所有評論者評分的總平均。在那些App上擔任評論者，或許既有趣又能幫助他人，但其主要目標卻不全然是為了幫助評分者自己獲得更好的推薦。

反觀Netflix新系統，強生認為當人們看到按「讚」或按「爛」的拇指時，就知道它們的用途是幫助系統學習人們的愛好，並以找到更多精彩內容為目標；所以當 Netflix測試用拇指取代星級評分時，發現評分活動驚人地增加了200%。1060406

(中央社)