台鐵迴送車出軌 雙溪貢寮單線雙向行車

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台鐵第8121次慢行迴送故障車輛今天凌晨1時30分在貢寮到雙溪間發生第一軸馱運架出軌事故，目前路段改以東正線單線雙向行車。

台鐵表示，事故現場是在隧道內彎道處，導致搶修作業困難，預估上午10時才可搶修完成，後續延誤班次尚在統計中。1060406

(中央社)