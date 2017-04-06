諷法官 羅智強：世上只有台灣好

劉文雄在政論節目上質疑金溥聰濫用特權通關，金溥聰提告，劉判賠40萬並登報道歉，但二審判劉免賠。(合成資料照)

劉文雄在政論節目上質疑金溥聰濫用特權通關，金溥聰提告，劉判賠40萬並登報道歉，但二審判劉免賠。前總統府副秘書長羅智強諷法官厲害，繼「聽說」沒事後台灣的司法又變出「玩笑」大補帖，「世上只有台灣好」。

前年劉文雄與名嘴汪潔民參加電視政論節目「正晶限時批」，公開指稱金溥聰在松山機場出國時享特權通關，直接坐車到機場裡面，又指金要駐日官員幫忙搬行李箱、處理私人事務。金向劉、汪提告，汪公開道歉，金撤回訴訟，劉則拒絕道歉。

士院認為，此事劉文雄沒有查證就影射金濫用特權，貶損金的名譽，判劉文雄須賠40萬並登報道歉。但高院認為劉是以提出疑問的言論，且指「特權」 中性字眼沒有傷害金的名譽，至於搬行李部分，劉並沒有故意捏造，因此判劉免賠，全案可上訴。

針對判決結果，羅智強開酸，世上只有台灣好！在台灣當爛名嘴像個寶，電視上噴墨抹黑好快樂，到法庭變玩笑就沒事了。有法官罩爛名嘴真真好，離開法官大大的暖暖抱，名嘴就真不知怎麼辦了？

羅智強強調繼「聽說」沒事後，台灣的司法又變出「玩笑」大補帖，在台灣當烏賊噴墨，真是幸福的不得了！厲害厲害。

(中時電子報)