公告地價2年1調 內政次長花敬群：衡平務實的做法

內政部擬修法將現行「3年1調」的全國公告地價，改為「2年1調」。內政部次長花敬群今天說，因地價稅是財產稅稅基，應以相對穩定、不要經常變動為基本原則，近期大家對公告地價調整有迫切壓力，經過與地方政府討論後，認為2年1調應是衡平務實的做法。

立法院內政委員會今審議《平均地權條例》修正草案，花敬群會前受訪做出以上表示。被問到公告地價每年調整是否作業有困難，他表示，就技術面而言，1年調整1次不是做不到，而是未必有此必要，因地價稅須穩定、安定，2年1調是希望有機動性，又避免調整期過長，導致無謂的壓力。

至於何謂壓力，花敬群表示，公告地價是經過地價評議委員會、各縣市政府地價科，經過長達1年的作業期以專業估價技術制訂而來。又因前年地價稅調幅大，引發疑慮，但這是過去累積房地產上漲壓力所致的結果，並非常態，所以才考量不要基於「非常態」的波動，讓本來安定的制度出現不穩定的因素。

(中時)