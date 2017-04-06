白宮、國務院重申信守《台灣關係法》承諾

董雲裳說，她不認在即將來臨的「習川會」中，美國的一中政策仍未釐清。(江靜玲/攝)

「習川會」登場前夕，白宮和國務院再次重申「一中政策」。國務院代理亞太助卿董雲裳5日在電話會議中就「習川會」進行簡報時表示，美國已重申基於美中「三公報」與《台灣關係法》的「一中政策」，並表明信守《台灣關係法》中所有承諾。

稍後，白宮國安會亞洲事務資深主任博明與董雲裳出席華府外籍記者中心召開的「習川會」預覽，也強調川普二月與習近平通話時重申的政策，就是美國的「一中政策」。

董雲裳在美國總統川普與中國國家主席習近平6日會面前，透過電話會議說明此次峰會安排。。有記者問，「習川會」中，川普是否會與習近平討論「一中政策」？川普是否認為這項議題已塵埃落定，還是仍有協商空間？在中方眼中，川普改變立場是否會損及可信度？

董雲裳表示，她不清楚此一議題會否在佛州會晤時提出，但川普與中方通電話，以及美方與中方高層後續會面，都清楚表明，美方再度確認「我們長期的一中政策」，是基於中美三項聯合公報與《台灣關係法》。美方也清楚表明，會持續信守所有《台灣關係法》中的承諾。

董雲裳說，她不認在即將來臨的「習川會」中，美國的一中政策仍未釐清。

她表示，川普不會在「習川會」提出這項議題，但相信中方會提出來。如果中方提出，預料川普也會如此表述。她並表示，川普已確認美國的長期政策，預料不會是會談的主要討論議題。

董雲裳並於5下午與白宮國安會亞洲事務資深主任博明在華府外籍記者中心召開「習川會」預覽。針對記者詢問，若中方提出，既然美國需要中國在北韓議題上合作，希望美國能遵守「一中原則」、美中三公報，川普將如何回應？

博明表示，他無法預測會談時將出現哪些話題，但川普已在二月與習近平通話時重申美國的政策，也就是「我們的一中政策」，符合美中三公報，也符合美國在《台灣關係法》下的義務。博明並強調，沒有記者提出的，「可能交易。」

(中時)