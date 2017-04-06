台灣之美》阿里山的感動：祝山線觀櫻花雲海日出
清晨三點，阿里山車站已經人聲鼎沸，600多人等著搭祝山線小火車上山賞櫻。台灣近年蔚為風潮，高潮好戲當然是阿里山賞吉野櫻。加上能夠在海拔2451公尺的祝山車站觀日賞櫻賞雲海，更是令人感動。
阿里山地區櫻花種類多達18種，最多的當然是吉野櫻有1900多株，1903年首次由日本吉野縣移植過來，比阿里山神木發現年還早3年。1918年又移植過來900株，由於氣候地形與吉野縣類似，存活率甚佳。
染井吉野櫻（學名：Prunus x yedoensis），又名東京櫻花，為薔薇科櫻屬櫻亞屬的植物。於江戶時代末期到明治時代初期，由江戶染井村（今日本東京都豐島區）的植木造園師經人工育種而成，隨後以奈良縣中部的日本賞櫻聖地吉野山為名。一般認為，可能是由大島櫻（Cerasus speciosa）和江戶彼岸櫻（Cerasus spachiana fo. ascendens）雜交的結果。
吉野櫻花朵有5枚花瓣，花朵剛綻放時是淡紅色，在完全綻放時會逐漸轉白。因為是人工育種，無法自然結果繁衍，只能以插枝移植，由於是從日本移植過來栽種，可稱得上是正宗吉野櫻，盛開時，比台灣其他地方更有濃濃東洋味。
今年祝山車站前的幾株吉野櫻開花狀況甚佳，吸引海內外眾多遊客上山，觀賞完祝山日出，
接著當然是看蒸汽火車，在彎曲山路緩慢冒煙鳴笛行。阿里山蒸汽火車是全世界唯一有檜木香的高山火車，能夠在山上賞櫻觀日聞檜木香，實是一大享受！
(中時電子報)
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