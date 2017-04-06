班農丟美國安會席次 有這四大原因

白宮首席策士班農。(美聯社)

白宮首席策士、總統高級顧問巴農 (Stephen Bannon)昨在毫無事先警告或跡象的情況下，突然遭到美國總統川普(Donald Trump)從國家安全會議中除名，引爆各種傳言和疑慮，美國媒體Quartz整理並檢驗以下四種可能的原因。

都是前國安會成員蘇珊‧萊斯的錯

班農在這個人事變動宣布後，發表了奇妙的聲明，他說：「蘇珊‧萊斯在上個政府任期間使國安會操作化，我受命確保該會可以反操作化。國家安全顧問麥馬斯特(H. R. McMaster)幫助該會回復到它應有的功能。」這番話讓所有人都很困惑，因為每個政府底下的國安會都不同，都隨著當時總統的需求和想法改變，因此班農說該會需要進行轉變不合理，他的發言也遭到嘲諷。

班農是佛林的保母

不少美國媒體都報導，班農獲得國安會席次是為了指導和監督前國安會顧問佛林(Michael Flynn)，佛林曾一度被指派來重整國安會，但今年2月中他就因為被揭露隱瞞曾和俄羅斯官員討論解除美對俄經濟制裁的議題，而突然辭職下台，所以媒體這個理論也不通。

班農幾乎未出席國安會議。

數個媒體也報導班農事實上只參加過一次國安會的會議，因此根據一名未具名的白宮官員的說法，他就算遭到除名也對該會沒有影響。但Quartz指出一般來說政治顧問不能進入國安會，班農獲得該會席次時還因此引發爭議。但班農若獲得總統都指派卻又不出席國安會會議，實在相當不合理。

班農可能涉及不法行動

美國民主黨懷疑班農在眾議院調查俄羅斯介入美國選舉的行動中，涉及洩露資訊。特別情報委員會主席努尼斯(Devin Nunes)目前主導這個調查，眾議院監管會已經就班農和努尼斯之間的互動，提出多項質疑並要求白宮回應。

其他美國媒體也有不同看法，《華盛頓郵報》(Washington Post)就指出，這起人事變動可能是因為川普核心團隊之間的鬥爭，例如這可能是第一千金伊凡卡(Ivanka)和其夫庫什納(Jared Kushner)代表的溫和派、和班農代表的理想民粹派之間衝突的結果。

(中時電子報)