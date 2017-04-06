雲林爭取前瞻計畫 縣府向議會專案報告
雲林縣政府爭取中央總體基礎建設前瞻計畫，未盡如意，雲林縣政府今天向議會專案報告，澄清外界傳聞因為承辦台灣燈會而忽略提案的情事。
雲林縣議會臨時會議從3月27日至4月10日召開，審議雲林縣政府提案，議程新焦點是行政院總體基礎建設前瞻計畫新台幣8000億元經費中，雲林只獲得核定52.6億元，引起議會藍綠議員不滿，要求今天專案報告。
縣府指出，行政院長林全在1月3日發表建設年談話，2月行政院推出總體基礎建設前瞻計畫，縣府團隊於2017台灣燈會結束後隔日（2月20日），由縣長李進勇率團隊北上，向中央提出雲林的計畫報告，向中央爭取78甲線143億9190萬元在內的「幸福雲林計畫」，總計736億6200萬元預算。
縣府表示，在此之前，去年10月及12月雲林縣府團隊赴行政院，參與中央協助案件審查會，李進勇在會後的去年10月及今年1月，在主管會報中裁示積極提出計畫與中央接軌。
縣府澄清，從去年就進行各項重大建設的盤點和前置作業，並無外界傳言因為舉辦台灣燈會而忽略地方建設提案的情事。1060406
(中央社)
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