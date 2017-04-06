替代役投入長照 衛福部：可行性較高

我要評比

衛福部長陳時中今天針對替代役投入長照表示，替代役投入長照的可行性、需要性相對較高，讓年輕人即早投入長照事業，讓年輕人多關懷老人，對社會有正向助益。

長照人力需求增加，內政部長葉俊榮昨天表示，會往社會役看人力如何銜接。役政署今天說，今年核配給衛福部社家署的社會替代役有3500名，其中1000多名希望可放在老人長照區塊。

對此，陳時中今天上午在列席立法院社會福利及衛生環境委員會備詢前受訪表示，他覺得替代役這方面，可行性、需要性相對的高，讓年輕人即早投入長照事業，「讓年輕人多關懷老人，對社會有正向助益」。

對於日後替代役只剩4個月役期，投入長照時間是否會太短？陳時中說，當然時間如果能長一點，會比較有幫助。

而有關於交通部長賀陳旦提出的由郵差投入長照的議題，陳時中說，任何社會資源要投入長照，衛福部都歡迎，但怎麼樣來做，應該有相關的配套，衛福部會繼續研議。1060406

(中央社)