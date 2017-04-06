警察制服換裝 內政部次長花敬群：有朝氣
警政府目前正蒐集警察新制服之設計。內政部次長花敬群今天說，警政署積極與基層溝通，從媒體報導可預見，未來制服非常有朝氣，亦能反映警察與人民相互信賴的顏色或搭配，後續尊重基層員警對制服的意見，就由警政署主政，讓事情圓滿、同仁滿意。
對於預計花多少經費換裝，花敬群則表示，警察同仁換制度是經常狀況，因每天執勤，制服容易壞，本來就會換，只是這一次是重新設計，當然希望能更謹慎討論、充分溝通。
花敬群也說，就他了解，制服重新設計並預設時間表，只希望大家充分表述，也跟專業服裝設計單位溝通、協調，相信各方都會滿意結果。
媒體也問到，有基層表示現行制服容易破、不願穿皮鞋追歹徒，花敬群表示，這亦是修改警察制服的重要內涵，一方面讓同仁穿起來舒服，一方面也能方便執行工作，因現行制度是早期30年前的設計，這次要徹底改善。
(中時)
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