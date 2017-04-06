李明哲案 法務部：二度函公安部未回應

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法務部次長陳明堂（前）6日表示，3日透過海峽兩岸共同打擊犯罪窗口二度函請中國大陸公安部說明人權工作者李明哲情況，但目前尚未收到回覆。中央社記者溫貴香攝 106年4月6日

法務部次長陳明堂今天表示，3日透過海峽兩岸共同打擊犯罪窗口二度函請中國大陸公安部說明人權工作者李明哲情況，但目前尚未收到回覆。

李明哲遭陸調查案，陳明堂上午在立法院司法及法制委員會受訪表示，李明哲的太太李淨瑜要到中國大陸，海峽交流基金會會後續處理。

他說，1日公安部回覆內政部警政署刑事警察局，依3月28日中國大陸國務院台灣事務辦公室發布新聞稿為主，沒具體答覆，3日透過兩岸共打機制對口再度發函公安部希望具體答覆，但目前公安部尚未回函。

是否提供李明哲家人法律協助？陳明堂表示，李明哲家人公開宣布要到中國大陸，海基會會提供較大協助，後續處理。1060406

(中央社)