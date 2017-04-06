中南部空品不佳　麥寮台西達紅害

我要評比

今天早上中南部多處地區空氣品質指標呈現橘色提醒，敏感族群要特別注意；雲林麥寮、台西更達到紅色警示，對所有族群不健康，民眾宜減少在戶外活動。

根據環保署空氣品質監測網截至早上9時的觀測資料，新北土城、桃園大園、觀音和新竹湖口測站，中彰投地區沙鹿、線西、二林、竹山等7個測站，雲嘉南地區崙背、新港、朴子等5個測站，高屏地區美濃、橋頭、鳳山、大寮、林園、左營、潮州等13個測站及金門測站呈橘色提醒；雲林麥寮、台西則達到紅害的等級。

環保署提醒，在紅色警示區民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率；至於橘色提醒的區域，敏感族群要特別注意。1060406

(中央社)