黃國昌遞狀告洪秀柱誹謗 民眾高喊罷免

因國民黨主席洪秀柱(左)指立委黃國昌(右)支持核食進口、毒品除罪化，黃國昌今提告妨害名譽。(本報資料照片)

立委黃國昌認為國民黨主席洪秀柱，日前提到地方民眾不滿黃「支持核食進口、毒品除罪化」，並「配合民進黨諸多違法亂紀的言行」，是惡意造謠抹黑，今(6)日到台北地方法院遞狀自訴洪涉嫌妨害名譽，另也會提附帶民事求償。

不過，在黃國昌提自訴受訪時，有3位民眾到場抗議，高喊罷免黃國昌，聲音之大令民眾和媒體記者側目。

黃國昌說，提告的意義在清楚告訴洪秀柱，當她惡意抹黑後，給了期限道歉又沒道歉，那便要承擔應有的法律責任，否則在這種風氣之下，無法開始健康地討論公共政策。

黃國昌表示，對於洪秀柱這種惡意抹黑、信口開河的行為，已經給了她48小時道歉，但完全看不到她負責任的態度和誠懇的道歉，接下來也會提起附帶民事損害賠償，「求償金額不是重點，無論將來法院判賠多少錢，我將全數捐出做公益使用」。

國民黨主席洪秀柱提到地方民眾不滿立委黃國昌「支持核食進口、毒品除罪化」，並「配合民進黨諸多違法亂紀的言行」，黃國昌4月3日在臉書說洪「造謠抹黑」，要求洪48小時內具體說明，否則請公開道歉，並在底下留言「48小時內，沒有誠懇的公開道歉，那就法院見」。面對提告時，一旁有民眾舉牌並呼喊「罷免黃國昌！」，他則笑笑說，「他們需要媒體曝光」。

(中時)