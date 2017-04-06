前《變形金剛》男主角淪票房毒藥 新片首周僅賣一張票

西亞拉伯夫新片票房失利，上映首周僅賣出一張票。(圖/達志影像)

好萊塢巨星西亞拉伯夫，因為主演電影《變形金剛》系列爆紅，也讓他身價水漲船高，不過他近期主演的驚悚片《Man Down》，上周在英國上映卻慘遭滑鐵盧，首周竟只賣出一張票，票房累積僅270元台幣。

西亞拉伯夫演完《變形金剛3》後，公開聲明不再接拍系列作品，為了能更精進演技決定挑戰商業片以外不同類型電影，根據好萊塢刊物《綜藝報》報導，他領銜主演的《Man Down》，雖有知名演員凱特瑪拉、蓋瑞歐德曼等堅強卡司，但是卻雷聲大雨點小，在英國上映時卻只有一間戲院播放，票房首周更只賣出7英鎊，相當於270元台幣，成績可說慘不忍睹。

該片劇情描述末日發生後的美國，一名海軍軍官四處尋找下落不明的兒子，但該片在影評網站「爛番茄」僅有15%新鮮度，加上票房失利無力挽回，也讓西亞拉伯夫淪為票房毒藥，對此也讓網友嘲諷「搞不好唯一賣出的票，就是西亞拉伯夫自己買的」。

(中時電子報)