NBA》批詹姆斯愛抱怨 羅德曼：喬丹從不輪休

羅德曼跳出來諷刺詹姆斯輪休很可笑，更拿喬丹當作最佳範例。(美聯社資料照)

「小蟲」羅德曼6日上到《CBS SPORTS》訪談節目，談到最近的輪休話題，竟把矛頭指向「小皇帝」詹姆斯，羅德曼語帶諷刺表示，「你們知道嗎？詹姆斯正在做1件喬丹從來沒做過的事情，因為喬丹從不輪休！」

「喬丹打了每場球賽，詹姆斯也可以打每一場球，因為當前球隊需要他這麼做，聯盟也需要他上場比賽，因為詹姆斯可以做到一些瘋狂的事情，」羅德曼表示，「他不該在那邊拚命抱怨什麼輪休的事，那些都是狗屎！」

不過羅德曼忽略的是，在喬丹生涯當中，充滿退役、復出與再退休，期間也打過小聯盟棒球，所以目前詹姆斯已比喬丹多打20場季後賽，下季也可望超越喬丹的例行賽出賽場次，32歲的詹皇，早就比喬丹打了更多的上場時間。

可是羅德曼才不管這些數據，接著續嗆當前很容易做到「偉大」事蹟，不像喬丹過去想要達到偉大相當困難，「喬丹連續10年成為得分王，在過去時期，那很困難，現在變太容易了，你看一大堆人可以拿到大三元。」

羅德曼6日的炮火不只針對詹姆斯，他更獨排眾議表示，勇士當前陣中真正的一哥，應該是「浪花弟」克雷湯普生，「柯瑞本季有點退步了，我一直在說，有個球員成就如今的勇士隊，那就是克雷湯普生。」

「勇士的對手全都在擔心柯瑞，我當然知道柯瑞有多棒，但湯普生才是這支球隊的關鍵人物，不是柯瑞，也不是卓雷蒙格林。」看來羅德曼真是語出驚人，也將引發不少球員與球迷熱議。

(中時電子報)