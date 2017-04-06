劉嘉玲談成龍家事風波：人有很多層面
影星成龍最近受到家事紛擾，還爆出多年前遭人勒索並痛哭。港媒報導，劉嘉玲被問到此事時說，人有很多層面，他人的家事很難說。
香港電影出品人向華強的太太陳嵐1日出席活動時，爆料成龍曾遭鉅額勒索，並因此痛哭。
成龍多年前的外遇對象吳綺莉在1999年生下兩人的女兒吳卓林，但近年不時鬧出新聞，包括因吳綺莉酗酒和涉嫌恐嚇，女兒因此報警。
成龍近日多次被問及相關事件，而陳嵐這段談往事的話也被認為意有所指。
據媒體報導，吳綺莉曾因女兒的學費透過中間人聯絡成龍，但「成龍直言一毫子（一角）吳綺莉都不會拿到」。
陳嵐則說，成龍私下有情有義。
香港蘋果日報等媒體報導，影星劉嘉玲5日晚上出席公開活動時，被問對最近成龍相關事件的看法時說，她沒聽說過成龍遭勒索和痛哭，她認為「人有很多層面」，包括她自己也是，至於別人家事他不方便回應。
劉嘉玲說，希望這件事的每一個人都可以順利度過，每個人都有不同難處。她說，影壇有這樣一位傑出藝人，應該為成龍驕傲，至於他人家事則很難說。1060406
(中央社)
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