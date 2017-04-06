警察制服換新 內政部：沒預設時間表

內政部次長花敬群今天說，內政部警政署正積極與基層警員溝通，希望未來警員制服非常有朝氣，讓同仁穿起來舒服、執勤方便；換制服是經常狀況，這次是重新設計，沒預設時間表。

警察服制條例民國105年4月在立法院三讀修正通過後，警政署啟動改革計畫，希望全新制服兼具耐用、好看等功能，除內部討論，並以線上問卷了解第一線同仁想法，甚至連在職警察學校學生也能表達意見。

花敬群上午在立法院受訪表示，警政署正積極與基層警員溝通，從媒體報導也看到，未來警察制服可預見非常有朝氣，反映警察與人民相互信賴感的顏色或搭配，後續尊重基層警員對未來制服期待的意見，由警政署主政，希望很圓滿、讓同仁都很滿意。

媒體詢問，預計要多少經費？花敬群說，警察換制服是經常狀況，每天都在執勤，制服當然會壞，這次只是重新設計，希望更謹慎討論、充分溝通，警政署沒預設時間表，並與專業服裝設計單位溝通、協調。

有基層警員反映制服褲易破，不想穿皮鞋追歹徒，花敬群表示，這是修改警察制服重要內涵，一方面讓同仁穿起來舒服，一方面執行工作時也能方便，現在的制服是30年前設計，是要徹底改善的地方。1060406

(中央社)