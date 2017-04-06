竹崎親水公園花旗木 花況不如往年
嘉義縣竹崎親水公園花旗木（泰國櫻花）正綻放，整棵樹幾乎都是粉紅花朵，景致優美，不過，因去年受到風災及褐根病影響，盛開景象不如往年。
竹崎鄉公所今天表示，竹崎親水公園入口處的竹崎大橋，以及行千吊橋（千禧橋）河濱綠地、停車場周邊、弘景橋後方親水公園等處，陸續栽種花旗木，每年3、4月間粉紅花朵盛開，搭配視野遼闊山景、吊橋景致，令人賞心悅目。
竹崎鄉公所指出，公園花旗木去年受到颱風影響，以及罹患褐根病，今年盛開景象不如往年，目前在行千吊橋周邊僅有數株綻放，不過，雖然沒有整排花旗木盛開，但整株開滿粉紅花朵的景象，還是讓人駐足欣賞。
竹崎鄉公所說，花旗木罹患褐根病，已有請專人到場搶救、施藥；雖然花棋木盛開不如往年，不過，前往竹崎鄉立游泳池的166縣道洋紅風鈴木正綻放，整排開滿粉紅色花朵的風鈴木，景致優美。1060406
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。