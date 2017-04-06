竹崎親水公園花旗木 花況不如往年

我要評比

嘉義縣竹崎親水公園花旗木（泰國櫻花）正綻放，整棵樹幾乎都是粉紅花朵，景致優美，不過，因去年受到風災及褐根病影響，盛開景象不如往年。

竹崎鄉公所今天表示，竹崎親水公園入口處的竹崎大橋，以及行千吊橋（千禧橋）河濱綠地、停車場周邊、弘景橋後方親水公園等處，陸續栽種花旗木，每年3、4月間粉紅花朵盛開，搭配視野遼闊山景、吊橋景致，令人賞心悅目。

竹崎鄉公所指出，公園花旗木去年受到颱風影響，以及罹患褐根病，今年盛開景象不如往年，目前在行千吊橋周邊僅有數株綻放，不過，雖然沒有整排花旗木盛開，但整株開滿粉紅花朵的景象，還是讓人駐足欣賞。

竹崎鄉公所說，花旗木罹患褐根病，已有請專人到場搶救、施藥；雖然花棋木盛開不如往年，不過，前往竹崎鄉立游泳池的166縣道洋紅風鈴木正綻放，整排開滿粉紅色花朵的風鈴木，景致優美。1060406

(中央社)